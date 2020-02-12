Бинотто не исключил перехода Хэмилтона в «Феррари», но назвал Феттеля первым выбором
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что не исключает в будущем перехода в «Скудерию» шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Вместе с тем функционер подчеркнул, что на данном этапе в команде отдают предпочтение Себастьяну Феттелю.
«На данный момент Феттель — наш первый выбор. Мы обсуждаем с ним это и продолжим наши переговоры. Но определённо, он — наша первая опция и на сегодняшний день мы отдаём предпочтение ему. Исключаю ли я в будущем приход в команду Хэмилтона? Нет. Но сейчас мы сфокусированы на наших пилотах и не рассматриваем Хэмилтона в качестве кандидата в команду», — приводит слова Бинотто Racer.
Напомним, контракты Феттеля с «Феррари» и Хэмилтона с «Мерседесом» истекают по завершении сезона-2020.
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