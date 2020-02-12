Феттель: если считаете меня старым, скажу, что Хэмилтон даже старше меня

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не беспокоится о будущем своей карьеры Немец убеждён, что у него достаточно времени для переговоров о новом контракте. Кроме того он дал понять, что не намерен уходить из спорта.
«Чувствую себя достаточно молодым. Вы говорили о Льюисе. Если считаете меня старым, скажу, что Хэмилтон даже старше меня. Так что не чувствую каких-то ограничений. Я рад продолжать карьеру. если вы сравните мою ситуацию с той, что была три года назад, то тогда у меня не было контракта вплоть до августа. Так что я был за бортом буквально за полгода до окончания чемпионата.
Не думаю, что что-то сильно изменится. Я фокусируюсь на происходящем сейчас. Конечно, настанет момент, когда необходимо будет внести ясность, но думаю, у нас достаточно времени, так что я не буду давить.
Чувствую себя хорошо и уверенно. Прошлый год получился хорошим с точки зрения уроков. Мы многое поняли. Конечно, были вещи, которые я мог бы делать и лучше и я уверен, что сделаю их лучше в новом году. Я не испытываю стресса, но полон амбиций", — приводит слова Феттеля Racer.
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