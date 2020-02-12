Бинотто подтвердил, что у Леклера и Феттеля будет равный статус в начале сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что в начале сезона-2020 в команде не будет разделения на первый и второй номера, в отличие от того, что было в начале минувшего сезона, когда Шарля Леклера просили не атаковать Себастьяна Феттеля.
Напомним, в 2019 году 22-летний Леклер стал четвёртым в личном зачёте, а 32-летний Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, занял пятое место.
«Ситуация изменилась. Шарль уже провёл сезон с нами, набрался опыта. Они будут в одинаковых условиях. Они смогут вести борьбу друг с другом, чтобы оказаться впереди. Мы позволим им сражаться», — цитирует Бинотто официальный сайт Формулы-1.
Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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