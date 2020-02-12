Леклер пообещал давать Феттелю больше места на трассе

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как будет действовать на трассе в сезоне-2020, если ему придётся вести сражение с напарником Себастьяном Феттелем.

На Гран-при Бразилии 2019 года Леклер и Феттель, сражаясь за позицию, не поделили трассу и не смогли избежать столкновения, в результате чего команда осталась без очков.

«Мы оба извлекли урок из того, что произошло в Бразилии. Нам можно вести борьбу друг с другом. Но мы напарники.

Многие люди работали над этой машиной. Мы команда. И то, что случилось в Бразилии, не должно повториться. Я вынес уроки. Я буду оставлять ему больше места на трассе», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.