ESPN: Гран-при Китая отменят из-за коронавируса
Гран-при Китая, который изначально должен был пройти с 17 по 19 апреля, отменят из-за угрозы коронавируса, утверждает ESPN. Напомним, в настоящее время из-за коронавируса в Китае массово отменяют спортивные мероприятия.
По информации издания, сегодня, 12 февраля, Формула-1 сделает официальное заявление об отмене этапа в Шанхае. Напряжённый календарь, по всей вероятности, означает, что перенести Гран-при Китая на другую дату не удастся. Ранее команды и Ф-1 обсуждали различные варианты, связанные с переносом, но прийти к соглашению им так и не удалось.
В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
Команды отклонили два предложения по переносу Гран-при Китая
Браун установил дедлайн на принятие решения по Гран-при Китая
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