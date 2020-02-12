«Ред Булл» показал новую машину Формулы-1 со странным носом. Фото

В «Ред Булл» показали, как будет выглядеть машина команды в сезоне-2020, цвета которой, как и во второй половине сезона-2019, будут защищать Макс Ферстаппен и Александер Албон. Особый интерес вызывает конструкция носа с целым рядом отверстий.

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020 Фото: https://twitter.com/redbullracing/

Машина Ф-1 «Ред Булл» сезона-2020 Фото: https://twitter.com/redbullracing/

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В сезоне-2019 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Феррари». 22-летний Ферстаппен выиграл три гонки из 21 и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).

«Ред Булл» — четырёхкратный обладатель Кубка конструкторов. С 2010 по 2013 год команда четырежды подряд победила в командном зачёте, а Себастьян Феттель стал четырёхкратным чемпионом мира.

В сезоне-2020 предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.