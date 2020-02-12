Феттель не согласился, что в начале сезона-2019 команда жертвовала Леклером ради него

Гонщик «Феррари» немец Себастьян Феттель не согласен с тем, что в начале минувшего сезона у него де-факто был статус первого пилота команды, несмотря на то что Шарля Леклера просили не атаковать напарника.

«Не могу сказать, что в 2019-м моя машина была не такой, как у него. У нас с ним были одинаковые автомобили и одинаковые шансы победить. Я никогда не сомневался в этом — и не думаю, что сомневался Шарль…

Ничего не изменилось. Мы начинаем сезон в равных условиях. Так было в прошлом сезоне, так будет и в этом», — приводит слова Феттеля официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в 2019 году 22-летний Леклер стал четвёртым в личном зачёте, а 32-летний Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, занял пятое место.