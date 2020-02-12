«Ред Булл» первым среди всех команд Формулы-1 выпустил новую машину на трассу. Фото, видео

В команде Формулы-1 «Ред Булл» провели обкатку машины сезона-2020 в рамках официального съёмочного дня на автодроме в Сильверстоуне, после того как состоялась презентация автомобиля, получившего индекс RB16. Во время съёмочного дня командам разрешается использовать только специальные шины «Пирелли» для демонстрационных заездов, а общая дистанция не должна превышать 100 км.

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В сезоне-2019 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Феррари». 22-летний Макс Ферстаппен выиграл три гонки из 21 и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).

«Ред Булл» — четырёхкратный обладатель Кубка конструкторов. С 2010 по 2013 год команда четырежды подряд победила в командном зачёте, а Себастьян Феттель стал четырёхкратным чемпионом мира.

В сезоне-2020 предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.