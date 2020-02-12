Хорнер: более чем уверен, что «Ред Булл» может побороться за большие награды в 2020-м

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.
«Впервые за пять или шесть лет у нас стабильный регламент, что даёт нам реальную возможность побороться с соперниками. Все уроки, которые мы извлекли в 2019 году, были использованы при переходе от RB15 к RB16. У нас также стабильность внутри команды — включая пилотов и технический департамент. С учётом импульса второй половины прошлого сезона мы в очень хорошем положении, чтобы бросить вызов.
Большой фактор, позволяющий нам вступить в борьбу за титул, — это силовой блок, и „Хонда“ — очень мотивированный и конкурентоспособный партнёр. „Хонда“ проделала отличную работу в 2019 году, и каждая новая версия мотора приносила большую мощность. Есть ощущение, что мы догоняем наших главных соперников. „Хонда“ очень хочет развить прошлогодние успехи и сконцентрирована на следующем шаге.
Я считаю, что с нашими пилотами, технической бригадой на базе в Милтон-Кейнсе, ставящей рекорды командой механиков, и всёвозрастающей конкурентоспособностью „Хонды“ мы в наилучшей форме за последнее время. Конечно, время покажет, но я более чем уверен, что мы можем побороться за большие награды в 2020-м», — сказал Хорнер.
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