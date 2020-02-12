Стало известно, когда и насколько вырастут цены на билеты на Гран-при России Формулы-1

«Росгонки» анонсировали подробности билетной программы Гран-при России Формулы-1 2020 года. Следующий период билетной программы начнётся уже с 1 мая. Таким образом, до повышения цен на Гран-при остаётся 80 дней. Цены возрастут до 29% в зависимости от выбранной категории билета. Финальный период продаж стартует 24 августа. По сравнению с текущими ценами увеличение стоимости будет достигать 43%.
Компания-промоутер подчеркнула, что планировать большой гоночный уик-энд на «Сочи Автодроме» лучше заранее, чтобы успеть приобрести билеты по самой выгодной цене. Например, сейчас стать зрителем зоны свободного размещения можно за 3490 рублей, а билет на Главную трибуну выбрать за 11 990 рублей. На финальном этапе эти же билеты обойдутся дороже на 43% и 33% соответственно.
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