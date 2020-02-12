Выступления Кубицы в DTM должны подтвердить 13 февраля

Официальное заявление о выступлениях польского гонщика Роберта Кубицы в сезоне-2020 DTM должно быть сделано в четверг, 13 февраля. По информации портала Motorsport-Total, на завтра запланирована пресс-конференция, где и будет объявлено о контракте Кубицы. На пресс-конференции будет присутствовать президент нефтяной компании PKN Orlen Даниэль Обайтек — эта компания является спонсором Кубицы. Пресс-конференция пройдёт в Варшаве и начнётся в 12:00 по московскому времени. Официальная тема пресс-конференции — «Спортивные планы Роберта Кубицы на 2020 год».



Ранее не исключалось, что Кубица будет выступать в качестве заводского гонщика «БМВ», однако немецкий концерн всё-таки не подписал контракт с поляком. Роберт всё-таи будет управлять автомобилем «БМВ», но в составе клиентской команды.