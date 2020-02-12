Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса

Формула-1 опубликовала заявление, в котором сказано, что Гран-при Китая, изначально запланированный на 19 апреля, не состоится из-за угрозы заражения коронавирусом.
На какую дату перенесли этап в Шанхае, не сообщается. В заявлении сказано, что этот вопрос решится позднее. Напомним, в настоящее время из-за коронавируса в Китае массово отменяют спортивные мероприятия.
Ранее команды и Формула-1 обсуждали различные варианты, связанные с переносом Гран-при Китая, но прийти к соглашению им так и не удалось — вследствие напряжённого календаря, в котором сложно найти дату, которая устраивала бы всех.
В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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