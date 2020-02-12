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«Альфа Таури» показала видеотизер с намёком на ливрею своего нового болида

«Альфа Таури» показала видеотизер с намёком на ливрею своего нового болида
Авто / Формула-1 0

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури», выступавшая все последние годы под названием «Торо Россо», опубликовала в соцсетях очередной тизер, посвящённый предстоящей презентации нового болида — первого, который будет выпущен при новом названии команды.

На сей раз «Альфа Таури» подготовила видеотизер, намекающий, что фирменным цветом обновлённой команды станет чёрный, а контуры спонсорских логотипов будут серебристыми. При этом сложно сказать, использован при создании ролика рендер будущего автомобиля AlphaTauri AT01-Honda или прошлогодний болид «Торо Россо». Презентация «Альфа Таури» (одновременно с ней команда официально получит новое название) начнётся 14 февраля в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Альфа Таури».

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