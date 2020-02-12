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Вильнёв заявил, что «Уильямс» никогда не выберется из кризиса

Вильнёв заявил, что «Уильямс» никогда не выберется из кризиса
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1997 года в составе «Уильямса» канадец Жак Вильнёв считает, что его бывшую команду ожидает очередной сложный сезон. В последние два года титулованный коллектив, на счету которого девять побед в Кубке конструкторов с 1980 по 1997 год, неизменно финиширует на 10-м, последнем месте в командном зачёте.

«Уильямс» никогда не выберется из этого кризиса. Я только что вспоминал «Рено», так что давайте сравним эти команды. «Рено» возглавляют компетентные люди. В команде отдаются делу со всей страстью. Очень большие сомнения, что всё это есть у «Уильямса».

Когда в «Рено» рассказывают, как сложилась для них гонка, они всегда задаются вопросом, а всё ли было сделано правильно. «Уильямс» же никогда так не делает», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news.

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