«Рено» представил первые рендеры нового болида. Пока в тестовой ливрее

Французская команда Формулы-1 «Рено» официально представила рендеры нового болида, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира. Фотографии были опубликованы в «твиттере» команды. Машина получила индекс R. S. 20, что является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1. Автомобиль 2020 года на рендерах представлен в тестовой чёрной окраске.

«Рено» RS20 Фото: Renault Sport

«Рено» RS20 Фото: Renault Sport

«Рено» RS20 Фото: Renault Sport

«Рено» RS20 Фото: Renault Sport

Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенберга. В минувшем сезоне «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачёте Риккардо занял девятое место, а Хюлькенберг стал 14-м.



Первые испытания обновлённый болид «Рено» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.