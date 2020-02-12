Абитебуль: цель «Рено» — четвёртое место в Кубке конструкторов в 2020 году

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.



«Наше присутствие в Формуле-1 — это одна из составляющих «Рено». Нахождение в Формуле-1 имеет смысл для автопроизводителя, у которого глобальное видение, — говорит руководитель команды. Наши цели должны быть реалистичными: это четвёртое место в Кубке конструкторов в 2020 году. Чтобы добиться его, нужно суметь всё спланировать в средне- и долгосрочной перспективах. А потом мы будем более амбициозными», — приводит слова Абитебуля пресс-служба команды.



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенюерга. В минувшем сезоне «Рено» заняла пятое место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачёте Риккардо занял девятое место, а Хюлькенюерг стал 14-м.



Первые испытания обновлённый болид «Рено» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.