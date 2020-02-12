Окон увидел «множество интересных нюансов» в новом болиде «Рено»
Французский гонщик Эстебан Окон, который в сезоне-2020 Формулы-1 проведёт первый сезон в составе «Рено», поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата и прокомментировал грядущий дебют нового автомобиля R.S.20.
«Не могу дождаться тестов новой машины в Барселоне. У нас было много времени на подготовку, и я чувствую себя готовым к испытаниям. С нетерпением жду возвращения в гонки — туда, где я хочу быть — после года ожидания. В Формуле-1 главное — в деталях, и в R.S.20 я видел множество интересных нюансов. У машины впечатляющий дизайн, но теперь больше всего хочется сесть за руль и узнать, какая она на самом деле», — приводит слова Окона пресс-служба «Рено».
Худшая презентация Ф-1: «Рено» не показал целиком не то что машину — даже её рендер
Даже раскраска болида была тестовой.
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