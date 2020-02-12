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Китаец Гуаньюй стал тест-пилотом «Рено»

Китаец Гуаньюй стал тест-пилотом «Рено»
Авто / Формула-1 0

Команда «Рено» во время презентации перед сезоном-2020 Формулы-1 объявила, что участник её молодёжной академии Чжоу Гуаньюй в этом году получил должность тест-пилота. До 2019 года Гуаньюй входит в Академию «Феррари». В сезоне-2019 китаец стал лучшим новичком Формулы-2, заняв в чемпионате седьмое место.

«С нетерпением жду перехода к роли тест-пилота. Это ещё один шаг в развитии после роли пилота по развитию в 2019-м. В этом году у меня будет больше возможностей, но и работать придётся больше, чем когда-либо. Предстоит изучить массу информации о машине Формулы-1 и в то же время прибавлять в тех областях, в которых я нужен команде», — прокомментировал назначение Гуаньюй, чьи слова приводит пресс-служба «Рено».

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