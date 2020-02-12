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Вольф согласен с тем, что Хэмилтон заслуживает очень высокой зарплаты

Вольф согласен с тем, что Хэмилтон заслуживает очень высокой зарплаты
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о предстоящих переговорах с Льюисом Хэмилтоном о новом контракте.

«У нас ещё есть много времени, чтобы сесть за стол переговоров. Нам нужно уважать тот факт, что Льюис Хэмилтон — суперзвезда на пике своих способностей и его карьера будет несколько ограничена по времени, а в будущем он уже не сможет зарабатывать такие суммы.

Реальность такова, что деньги никогда не были камнем преткновения в наших переговорах. Гораздо больше вопросов вызывало наличие свободного времени у Льюиса для того, чтобы он занимался другими своими проектами», — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.

Ранее собщалось, что новый контракт будет рассчитан на три сезона, за которые Хэмилтон, если подпишет соглашение, заработает £ 180 млн — это примерно € 212 млн.

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