Вольф согласен с тем, что Хэмилтон заслуживает очень высокой зарплаты

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о предстоящих переговорах с Льюисом Хэмилтоном о новом контракте.
«У нас ещё есть много времени, чтобы сесть за стол переговоров. Нам нужно уважать тот факт, что Льюис Хэмилтон — суперзвезда на пике своих способностей и его карьера будет несколько ограничена по времени, а в будущем он уже не сможет зарабатывать такие суммы.
Реальность такова, что деньги никогда не были камнем преткновения в наших переговорах. Гораздо больше вопросов вызывало наличие свободного времени у Льюиса для того, чтобы он занимался другими своими проектами», — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.
Ранее собщалось, что новый контракт будет рассчитан на три сезона, за которые Хэмилтон, если подпишет соглашение, заработает £ 180 млн — это примерно € 212 млн.
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