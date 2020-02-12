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Ещё две новые машины Ф-1: «Рено» в необычной раскраске и первые живые фото «Ред Булл»

Ещё две новые машины Ф-1: «Рено» в необычной раскраске и первые живые фото «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 12 февраля, в «Ред Булл» показали, как будет выглядеть машина команды в сезоне-2020, цвета которой, как и во второй половине сезона-2019, будут защищать Макс Ферстаппен и Александер Албон. Особый интерес вызывает конструкция носа с целым рядом отверстий.

Французская команда Формулы-1 «Рено» официально представила рендеры нового болида, который будет использовать в сезоне-2020 на чемпионате мира. Фотографии были опубликованы в «твиттере» команды. Машина получила индекс R. S. 20, что является продолжением стандартной линейки индексов болидов французского коллектива в Формуле-1. Автомобиль 2020 года на рендерах представлен в тестовой чёрной окраске.

Фото с презентаций – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.

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