В «Феррари» не планируют копировать переднее крыло «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что команда не станет копировать концепцию переднего крыла у «Мерседеса». По его словам, команде удалось добиться прироста прижимной силы и без этого.



«Возможно, это не окончательный вариант переднего крыла, но именно такой набор деталей мы привезём на тесты. Если мы будем пробовать после этого другие варианты, то речь всё равно будет идти о вариантах, которые построены на этой концепции.



Работа с этим вариантом не помешала нам повысить уровень прижимной силы. Это зависит не только от крыла. Вы можете посмотреть, насколько сложными стали конфигураторы потока. Более тщательная компоновка задней части болида повлияла на работу диффузора. В итоге нам удалось добиться прогресса», — приводит слова Бинотто Motorsport.