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«Ред Булл» опубликовал ещё одну фотографию нового болида, показав его уникальный нос

«Ред Булл» опубликовал ещё одну фотографию нового болида, показав его уникальный нос
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Ред Булл» более детально показала уникальный нос своего болида.

Напомним, «Ред Булл» показал новый болид впервые 12 февраля. После презентации особый интерес вызвала конструкция носа с целым рядом отверстий.

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020

Машина Формулы-1 «Ред Булл» сезона-2020

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

В сезоне-2019 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Феррари». 22-летний Ферстаппен выиграл три гонки из 21 и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу, представлявшим «Мерседес».

«Ред Булл» — четырёхкратный обладатель Кубка конструкторов. С 2010 по 2013 год команда четырежды подряд победила в командном зачёте, а Себастьян Феттель стал четырёхкратным чемпионом мира.

В сезоне-2020 предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля и с 26-го по 28-е. Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.

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