В «Рено» объяснили, почему решили вообще не показывать новую машину

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль объяснил, почему команда ограничилась несколькими рендерами нового болида на презентации.



«В этом году мы гораздо лучше укладываемся в график, чем в прошлом. Возможно, вы помните, как мы пригласили журналистов в Энстоун в прошлом году и я упомянул, что мы опаздываем с подготовкой болида. Это был факт. Именно это повлияло на надёжность в начале сезона, потому что если вы опаздываете с подготовкой болида, то работа напоминает попытку запрыгнуть в поезд, который уже ушёл. В этом году мы опережаем график.



После прошлого года я почитал, что пишут СМИ после публикации фотографий болида, и был расстроен, потому что люди решили, что это уже готовый вариант болида. Ни одна команда не способна представить настоящий болид.Если вы идёте по графику, то на презентации не будет болида, который стоит и ждёт своего часа пару дней. Машина строится и сразу едет на тесты в Барселону. Наш единственный вариант — поддельный вариант болида, шоу-кар. Но это пустая трата денег», — приводит слова Абитебуля Autosport.

Худшая презентация Ф-1: «Рено» не показал целиком не то что машину — даже её рендер Даже раскраска болида была тестовой.