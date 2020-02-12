Бергер: лучшие годы Феттеля позади

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мыслями о противостоянии пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.
«Лучшие годы Себастьяна Феттеля позади. Это нормально. Когда ты молод, возраст работает на тебя. Потом наступает момент, и для тебя начинается последняя треть карьеры, а молодые ребята давят на тебя и покусывают. Ты пытаешься ответить и отыграться. Именно в этой фазе карьеры находится Феттель, а у Леклера сейчас только первая треть карьеры.
Пока сложно сказать, будет ли успешным сезон для Феттеля, но следить за ним точно будет интересно. Посмотрим, что получится. В любом случае лучшие годы Леклера впереди, а у Себастьяна они позади.
Феттель в невыгодном положении. Итальянцы часто забывают прошлые заслуги и начинают ставить на новую лошадь, если всё идёт как надо. Сейчас у «Феррари» есть парень, который наполовину является итальянцем, и именно в нём они видят будущее команды», — приводит слова Бергера Motorsport-Total.
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