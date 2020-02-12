СМИ: президент США Дональд Трамп посетит гонку NASCAR «Дайтона 500»

Президент США Дональд Трамп посетит гонку «Дайтона 500», которая в ближайшее воскресенье откроет регулярный сезон NASCAR Cup Series, сообщает USA Today. По сведениям издания, в среду, 12 февраля, Секретная служба США объявила зону в радиусе 50 километров вокруг трассы закрытой для дронов, а в аэропорту города приняты особые меры предосторожности.
«Мы готовимся к возможному визиту президента, первой леди и губернатора, но подтвердить этот визит могут лишь в Белом доме», — цитирует USA Today шерифа округа Волуси Майка Читвуда.
Если визит Трампа состоится, это будет первый случай посещения «Дайтоны 500» действующим президентом США с 2004 года, когда на соревнованиях побывал Джордж Буш-младший.
Вступив в должность президента, Дональд Трамп принимал у себя в гостях чемпионов NASCAR Cup Series. В апреле прошлого года в разговоре с Джоуи Логано, чемпионом сезона-2018, в Белом доме Трамп назвал его машину прекрасной и отметил, что в NASCAR «не забывают, что важнее всего бог, семья и страна».
«Дайтона 500» стартует 16 февраля в 22:30 по московскому времени. Эта гонка считается самой престижной в календаре NASCAR.
- 12 февраля 2020
-
23:58
-
23:56
-
22:48
-
21:42
-
20:34
-
19:45
-
19:41
-
18:56
-
18:15
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:41
-
16:41
-
15:18
-
14:54
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:36
-
14:27
-
13:13
-
12:11
-
10:51
-
10:22
-
09:02
-
01:17
-
00:19
-
00:13
- 11 февраля 2020
-
23:20
-
22:31
-
21:29
-
20:59
-
20:57
-
20:51