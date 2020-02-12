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СМИ: президент США Дональд Трамп посетит гонку NASCAR «Дайтона 500»

СМИ: президент США Дональд Трамп посетит гонку NASCAR «Дайтона 500»
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Президент США Дональд Трамп посетит гонку «Дайтона 500», которая в ближайшее воскресенье откроет регулярный сезон NASCAR Cup Series, сообщает USA Today. По сведениям издания, в среду, 12 февраля, Секретная служба США объявила зону в радиусе 50 километров вокруг трассы закрытой для дронов, а в аэропорту города приняты особые меры предосторожности.

«Мы готовимся к возможному визиту президента, первой леди и губернатора, но подтвердить этот визит могут лишь в Белом доме», — цитирует USA Today шерифа округа Волуси Майка Читвуда.

Если визит Трампа состоится, это будет первый случай посещения «Дайтоны 500» действующим президентом США с 2004 года, когда на соревнованиях побывал Джордж Буш-младший.

Вступив в должность президента, Дональд Трамп принимал у себя в гостях чемпионов NASCAR Cup Series. В апреле прошлого года в разговоре с Джоуи Логано, чемпионом сезона-2018, в Белом доме Трамп назвал его машину прекрасной и отметил, что в NASCAR «не забывают, что важнее всего бог, семья и страна».

«Дайтона 500» стартует 16 февраля в 22:30 по московскому времени. Эта гонка считается самой престижной в календаре NASCAR.

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