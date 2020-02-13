Появилось видео с обкатки нового болида «Ред Булл»

В команде Формулы-1 «Ред Булл» провели обкатку машины сезона-2020 в рамках официального съёмочного дня на автодроме в Сильверстоуне, после того как состоялась презентация автомобиля, получившего индекс RB16.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
«Мы хорошо провели зиму, отлично отдохнули и много тренировались, в том числе проводя время на симуляторе, так что здорово увидеть конечный результат на трассе. Важно быть здесь и получить первичную обратную связь от Макса и остальной части команды. Всё выглядит здорово перед тестами в Барселоне. Да, это съёмочный день, но он не менее захватывающий, и я с нетерпением жду возможности проехать за рулём этого болида, как только начнутся тесты», — прокомментировал шейкдаун Александер Албон.
«У нас получился отличный дебютный сезон с «Хондой», это партнёров растёт с каждым днём. Это была позитивная зима, и усилия, которые были предприняты за кулисами впечатляют. Мы сделали шаги как в вопросе силовой установки, так и со стороны шасси, а полная интеграция силовой установки в болид является произведением искусства. Приятно видеть RB16 На трассе впервые сегодня», — подчеркнул руководитель команды Кристиан Хорнер.
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