Ферстаппен: целью всей команды является борьба за чемпионский титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал обкатку машины сезона-2020 в рамках официального съёмочного дня на автодроме в Сильверстоуне.
«Сегодня важно, чтобы с машиной всё было в порядке в преддверии тестов в Барселоне. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз пилотировал болид Формулы-1 и я с нетерпением ждал этого утра. Сегодня всё прошло гладко и я с нетерпением жду тестов на следующей неделе. Целью всей команды является борьба за чемпионский титул и прогресс. Команда мотивирована, все усердно работали зимой и, думаю, мы находимся на хорошем уровне. Я не могу дождаться начала сезона. Мы надеемся, что будем конкурентоспособны с самого начала и нас ждёт интересный и весёлый сезон», — прокомментировал шейкдаун Макс Ферстаппен.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 13 февраля 2020
-
01:11
-
01:09
- 12 февраля 2020
-
23:58
-
23:56
-
22:48
-
21:42
-
20:34
-
19:45
-
19:41
-
18:56
-
18:15
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:41
-
16:41
-
15:18
-
14:54
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:36
-
14:27
-
13:13
-
12:11
-
10:51
-
10:22
-
09:02
-
01:17
-
00:19
-
00:13
- 11 февраля 2020
-
23:20
-
22:31
-
21:29
-
20:59