Ферстаппен: целью всей команды является борьба за чемпионский титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал обкатку машины сезона-2020 в рамках официального съёмочного дня на автодроме в Сильверстоуне.



«Сегодня важно, чтобы с машиной всё было в порядке в преддверии тестов в Барселоне. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз пилотировал болид Формулы-1 и я с нетерпением ждал этого утра. Сегодня всё прошло гладко и я с нетерпением жду тестов на следующей неделе. Целью всей команды является борьба за чемпионский титул и прогресс. Команда мотивирована, все усердно работали зимой и, думаю, мы находимся на хорошем уровне. Я не могу дождаться начала сезона. Мы надеемся, что будем конкурентоспособны с самого начала и нас ждёт интересный и весёлый сезон», — прокомментировал шейкдаун Макс Ферстаппен.

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