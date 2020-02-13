Хэмилтон рассказал, за счёт чего собирается взять седьмой титул

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с видеообращением в преддверии старта сезона Формулы-1. В 2020 году британец может завоевать седьмое чемпионство, а в «Мерседесе» нацелились на седьмой подряд Кубок конструкторов.
«Парни, я по вам скучал. Видеть, как вы работаете на протяжении гоночного уик-энда, — мне не хватало этого. Очень рад вернуться к работе с вами. Это была невероятная зима. Я провёл много времени с семьёй и друзьями, с отцом — возможно, это был один из лучших периодов в моей жизни.
Во-вторых, я изменил подход к тренировкам. Я вышел на новый уровень с точки зрения физической и ментальной подготовки.
Знаю, все вы, парни, в погоне за семёркой. Но мне кажется, что каждый шаг на этом пути надо воспринимать по отдельности. Мы понятия не имеем, в каком положении находимся в сравнении с конкурентами. Надо эффективнее работать на тестах, особенно с учётом того, что тестовых дней стало меньше», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Мерседеса».
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