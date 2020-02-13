Кубица перешёл в DTM и будет выступать за БМВ
Польский гонщик Роберт Кубица в сезоне-2020 будет выступать в DTM в составе команды ART Grand Prix, использующей автомобили БМВ. Контракт поляка с коллективом официально подтверждён.
«Чемпионат DTM давно меня привлекал. В декабре я провёл тесты в Хересе и распробовал на вкус, что это такое.
Очень хочу открыть новую для себя главу в карьере в автоспорте. Уверен, DTM — одна из лучших автогоночных серий в мире», — приводит слова Кубицы пресс-служба БМВ.
В сезоне-2019 Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного аварией на ралли в феврале 2011 года. Поляк, финишировавший 10-м на Гран-при Германии, заработал единственное очко для «Уильямса», который второй сезон подряд закончил на последнем месте в Кубке конструкторов.
Вильнёв заявил, что «Уильямс» никогда не выберется из кризиса
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
12:21
-
12:08
-
11:11
-
10:17
-
09:00
-
01:11
-
01:09
- 12 февраля 2020
-
23:58
-
23:56
-
22:48
-
21:42
-
20:34
-
19:45
-
19:41
-
18:56
-
18:15
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:41
-
16:41
-
15:18
-
14:54
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:36
-
14:27
-
13:13
-
12:11
-
10:51
-
10:22
-
09:02
-
01:17
-
00:19
Партнерский контент