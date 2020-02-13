Кубица перешёл в DTM и будет выступать за БМВ

Польский гонщик Роберт Кубица в сезоне-2020 будет выступать в DTM в составе команды ART Grand Prix, использующей автомобили БМВ. Контракт поляка с коллективом официально подтверждён.

«Чемпионат DTM давно меня привлекал. В декабре я провёл тесты в Хересе и распробовал на вкус, что это такое.

Очень хочу открыть новую для себя главу в карьере в автоспорте. Уверен, DTM — одна из лучших автогоночных серий в мире», — приводит слова Кубицы пресс-служба БМВ.

В сезоне-2019 Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного аварией на ралли в феврале 2011 года. Поляк, финишировавший 10-м на Гран-при Германии, заработал единственное очко для «Уильямса», который второй сезон подряд закончил на последнем месте в Кубке конструкторов.