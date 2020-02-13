Команда Rebellion, два месяца назад объявившая о проекте с «Пежо», решила уйти из гонок

Швейцарская компания Rebellion объявила о прекращении всей деятельности, связанной с автоспортом, после гонки «24 часа Ле-Мана», которая состоится в июне 2020 года, сообщает пресс-служба коллектива.
Команда Rebellion выступала в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) с момента его основания в 2012 году. Коллектив выступит ещё на четырёх этапах сезона-2019/2020, после чего покинет автоспорт. При этом ранее в Rebellion собирались вместе с «Пежо» строить новый прототип категории LMP1, о чём даже объявили официально в декабре 2019 года. Однако теперь планы команды изменились, и «Пежо» придётся готовиться к возвращению в гонки на выносливость самостоятельно. В «Пежо» со своей стороны подтвердили, что продолжат работу над новым гиперкаром для WEC.
«Автоспорт был прекрасным испытанием для Rebellion. Автодромы стали отличным демонстрационным стендом для нашего бренда. Возврат инвестиций в автоспортивном бизнесе оказался более чем удовлетворительным. Но нам нужно время, чтобы пересмотреть подход к ведению бизнеса. Решение в отношении гоночного подразделения вступит в силу немедленно, как только закончится сезон WEC», — сказал президент компании Александр Пеши.
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