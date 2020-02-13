В «Рено» признались, что боятся потерять Риккардо
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост, занимающий должность неисполнительного директора «Рено», признал, что в команде вынуждены считаться с риском ухода Даниэля Риккардо, пришедшего в коллектив в 2019 году. Ранее Риккардо намекнул, что с интересом выслушал бы предложение «Феррари» о контракте на сезон-2021.
«Конечно, в этом году следует говорить правду. У нас нет особых ожиданий от этого сезона. Обидно за Даниэля. Он с нами второй сезон, а ситуация для него в значительной мере не улучшится.
Многое будет зависеть от того, каким он видит будущее команды в сезоне-2021, и от того, какие предложения он будет получать от других команд.
Он сам всё решит. Скоро мы обсудим это. Не всё в наших руках», — цитирует Проста Motorsport.
Риккардо намекнул, что согласился бы перейти в «Феррари» в 2021-м
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