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«Альфа Ромео» показал тизер тестовой ливреи болида

«Альфа Ромео» показал тизер тестовой ливреи болида
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Ромео» показала тизер тестовой ливреи болида. Фотография была опубликована в «твиттере» команды.

«Змея меняет кожу несколько раз, прежде чем показать свой финальный вид», — гласит сообщение пресс-службы команды.

Посмотреть фотографию можно в официальном «твиттере» команды «Альфа Ромео».

Завтра, 14 февраля, команда проведёт шейкдаун нового болида на автодроме «Фьорано».

Напомним, презентация машины «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, в этот же день стартуют и официальные зимние тесты.

В минувшем сезоне «Альфа Ромео», набрав 57 очков, занял восьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

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