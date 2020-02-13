«Альфа Ромео» показал тизер тестовой ливреи болида
Пресс-служба «Альфа Ромео» показала тизер тестовой ливреи болида. Фотография была опубликована в «твиттере» команды.
«Змея меняет кожу несколько раз, прежде чем показать свой финальный вид», — гласит сообщение пресс-службы команды.
Посмотреть фотографию можно в официальном «твиттере» команды «Альфа Ромео».
Завтра, 14 февраля, команда проведёт шейкдаун нового болида на автодроме «Фьорано».
Напомним, презентация машины «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, в этот же день стартуют и официальные зимние тесты.
В минувшем сезоне «Альфа Ромео», набрав 57 очков, занял восьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
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