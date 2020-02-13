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Стало известно точное время презентации нового болида «Мерседеса»

Стало известно точное время презентации нового болида «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Презентация нового автомобиля команды Формулы-1 «Мерседес», запланированная на 14 февраля, начнётся в 11:30 по московскому времени. В это время в Сети будут опубликованы первые рендеры нового болида. Их можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях команды. Мероприятие, которое также запланировано на 14 февраля, начнётся в 12:30 мск. Первые фотографии болида с шейкдауна появятся в 14:30 мск.

Напомним, за «Мерседес» выступают шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и финский гонщик Валттери Боттас.

«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За последние шесть сезонов немецкая команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов на счету Хэмилтона, один — у Нико Росберга, который в 2016 году, став чемпионом, ушёл из спорта.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию презентации нового болида «Мерседеса».

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