«Мерседес» показал новую машину Формулы-1. Фото

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые изображения машины сезона-2020, за рулём которой будут выступать шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.
Фото: Mercedes AMG F1
Фото: Mercedes AMG F1
Фото: Mercedes AMG F1
Фото: Mercedes AMG F1
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Мерседеса».
«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За последние шесть сезонов немецкая команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов на счету Хэмилтона, один — у Нико Росберга, который по окончании сезона-2016, став чемпионом, ушёл из спорта.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.
- 14 февраля 2020
-
12:18
-
11:32
-
10:18
-
09:03
- 13 февраля 2020
-
23:51
-
23:40
-
21:58
-
20:35
-
19:48
-
18:29
-
17:24
-
16:40
-
16:03
-
14:50
-
13:40
-
12:21
-
12:08
-
11:11
-
10:17
-
09:00
-
01:11
-
01:09
- 12 февраля 2020
-
23:58
-
23:56
-
22:48
-
21:42
-
20:34
-
19:45
-
19:41
-
18:56
-
18:15
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:41