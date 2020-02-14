«Мерседес» показал новую машину Формулы-1. Фото

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые изображения машины сезона-2020, за рулём которой будут выступать шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Мерседеса».

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«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За последние шесть сезонов немецкая команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов на счету Хэмилтона, один — у Нико Росберга, который по окончании сезона-2016, став чемпионом, ушёл из спорта.

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.