Появилось первое фото новой машины Формулы-1 «Альфа Ромео»

В интернете появилось первое фото нового автомобиля команды Формулы-1 «Альфа Ромео», который будет использоваться в сезоне-2020.

Официальная презентация «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, непосредственно перед началом предсезонных тестов Ф-1. Однако сегодня, 14 февраля, команда проводит съёмочный день. Один из наблюдателей сфотографировал машину и выложил фотографию в Сеть.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» пользователя KramponF1.

В сезоне-2020 цвета «Альфа Ромео», как и в минувшем году, будут защищать чемпион Формулы-1 2007 года 40-летний финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.