Сайнс хочет заключить новый контракт с «Маклареном»
Испанский гонщик Карлос Сайнс заявил, что хотел бы заключить новое соглашение с «Маклареном». Его нынешний контракт истекает в конце сезона-2020 Формулы-1.
«Ни для кого не секрет, что я счастлив в „Макларене“. Очевидно, что существуют опредёленные моменты, происходящие за кулисами, но мы уже начали диалог. Однако нам некуда спешить, так как сейчас только февраль и весь сезон ещё впереди. Но я не скрываю, что очень счастлив быть частью «Макларена», — приводит слова Сайнса GrandPX.
Напомним, что Сайнс является воспитанником молодёжной программы „Ред Булл“, а в 2018 году 25-летний испанский гонщик перешёл в „Рено“. С 2019 года Карлос выступает за команду из Уокинга, его напарником является Ландо Норрис.
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