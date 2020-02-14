Марко — о странном носе машины «Ред Булл»: это чтобы Максу было прохладно

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко пошутил на тему необычного решения инженеров команды, спроектировавших носовой обтекатель с отверстиями, которые окрестили ноздрями. Напомним, «Ред Булл» позавчера, 12 февраля, показал автомобиль, на котором Макс Ферстаппен и Александер Албон будут выступать в сезоне-2020.

Марко спросили, зачем нужны такие ноздри на носовом обтекателе.

«Это для того, чтобы удостовериться, что Максу будет достаточно прохладно», — цитирует Марко GrandPX.news.

Когда его попросили серьёзно ответить на вопрос, он ушёл от ответа.

«Мы предпочли бы оставить это при себе. Кроме того все мы знаем, что настоящие машины можно будет увидеть уже ближе ко второй неделе тестов», — заметил он.

Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии — с 13 по 15 марта.