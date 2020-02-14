Мотористы «Мерседеса» серьёзно поработали над проблемой с перегревом двигателя

Главный моторист «Мерседеса» Энди Коуэлл рассказал, что команда очень хотела избавиться от проблемы прошлого сезона, когда двигатель перегревался в слишком жарких условиях.
«Мы серьёзно потрудились над тем, чтобы охлаждающие жидкости в силовом блоке работали при более высоких температурах. Это увеличивает разницу в температуре между этой охлаждающей жидкостью и температурой воздуха во время гонок, что в свою очередь повышает эффективность системы охлаждения. Впрочем, это непростой вызов, потому что крупные части двигателя сделаны из алюминия, и при наших рабочих температурах свойства материалов весьма быстро теряются. Нелегко справляться с этой ситуацией на протяжении дистанции в восемь Гран-при, но мы стремимся сделать это.
Как инженеры силового блока, мы концентрируемся не только на мощности, но также уделяем огромное внимание компоновке и уменьшению трудностей для аэродинамиков, чтобы они смогли в основном сконцентрироваться на том, чтобы машина хорошо держалась в поворотах», — приводит слова Коуэлла пресс-служба «Мерседеса».
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