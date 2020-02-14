Окон раскроет «Рено» несколько секретов «Мерседеса»

Гонщик «Рено» Эстебан Окон сообщил, что готов помочь своей новой команде, поделившись знаниями и опытом, полученными за то время, когда он являлся резервным пилотом «Мерседеса». Но раскрывать всех секретов французский пилот не собирается.
«Я перешёл из „Мерседеса“ гораздо больше технически подкованным, но также и в других аспектах приобрёл необходимый опыт и знания. В частности, я увидел, как в „Мерседесе“ смотрят на некоторые вещи, и то, как они умеют справляться с проблемами. В этом сезоне, конечно же, я частично поделюсь этим опытом с моей новой командой, но я должен всегда оставаться профессионалом, по этой причине не собираюсь раскрывать все секреты. Инженеры вынуждены ждать минимум год, прежде чем присоединиться к новой команде, но это не относится к гонщикам», — приводит слова француза GrandPX.
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