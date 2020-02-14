«Мерседес» пообещал не делать «абсолютно новую машину» к старту сезона Формулы-1

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заверил, что немецкая команда не повторит свою тактику образца прошлого сезона, когда «Мерседес» сначала показал базовую версию автомобиля, а потом подготовил существенно обновлённый болид ко второй неделе испытаний. Некоторые обозреватели называли обновлённую машину фактический новой по сравнению с той, что была показана на презентации и старте тестов.



«У нас будут новинки к Мельбурну, которые появятся на второй неделе тестов, но подхода 2019 года с „абсолютно новой машиной“ не будет. В прошлом году правила довольно сильно изменились, они были определены весьма поздно. В таких условиях создание машины для презентации и машины для второй недели тестов дало нам шанс максимально изучить наш автомобиль образца Мельбурна. В этом году правила более стабильные, и уже начальная стадия развития нашей машины-2020 была на уровне закончившего прошлый год болида, так что прошлогодний подход не имел бы смысла», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».

Новая машина «Мерседеса» скопировала идею «Феррари». И уже проехала первые круги Доминаторы Формулы-1 показали своё новое творение W11. А ещё внутри первые фотографии «Альфа Ромео».