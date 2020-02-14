Новые болиды Формулы-1 от «Мерседеса» и «Макларена»: фотографии со всех ракурсов

Вчера, 13 февраля, в «Макларене» опубликовали первые изображения и показали вживую новую машину Формулы-1, на которой в сезоне-2020 будут выступать испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис. Новый автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в целом не изменилась, однако синего цвета стало чуть больше.



В команде Формулы-1 «Мерседес» сегодня, 14 февраля, показали, как будет выглядеть машина команды, цвета которой в сезоне-2020, как и прежде, будут защищать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Новинку под индексом W11 позднее опробовали в деле в рамках шейкдауна на британском автодроме «Сильверстоун».

«Мерседес» пообещал не делать «абсолютно новую машину» к старту сезона Формулы-1