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Новые болиды Формулы-1 от «Мерседеса» и «Макларена»: фотографии со всех ракурсов

Mercedes-AMG F1
Новые болиды Формулы-1 от «Мерседеса» и «Макларена»: фотографии со всех ракурсов
Авто / Формула-1 0

Вчера, 13 февраля, в «Макларене» опубликовали первые изображения и показали вживую новую машину Формулы-1, на которой в сезоне-2020 будут выступать испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис. Новый автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в целом не изменилась, однако синего цвета стало чуть больше.

В команде Формулы-1 «Мерседес» сегодня, 14 февраля, показали, как будет выглядеть машина команды, цвета которой в сезоне-2020, как и прежде, будут защищать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Новинку под индексом W11 позднее опробовали в деле в рамках шейкдауна на британском автодроме «Сильверстоун».

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