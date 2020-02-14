Штайнер: после такого сезона, как был у нас в 2019 году, нам хочется всё начать сначала

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.



«После такого сезона, как был у нас в 2019 году, нам хочется всё начать сначала. В середине прошлого года мы поняли, что нам нужно сделать что-то другое для сезона-2020. Мы использовали те решения, над которыми велась работа в конце прошлого сезона, протестировав отельные элементы на болиде.



В прошлом году тесты и первые гонки прошли неплохо, но затем ситуация изменилась в худшую сторону. Мы научились иначе смотреть на вещи, анализировать результаты более детально, чтобы понимать, находимся ли мы на верном пути. Мы стали больше прислушиваться к мнению пилотов. Зачастую это отлично помогает», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.