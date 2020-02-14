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Штайнер: после такого сезона, как был у нас в 2019 году, нам хочется всё начать сначала

Штайнер: после такого сезона, как был у нас в 2019 году, нам хочется всё начать сначала
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.

«После такого сезона, как был у нас в 2019 году, нам хочется всё начать сначала. В середине прошлого года мы поняли, что нам нужно сделать что-то другое для сезона-2020. Мы использовали те решения, над которыми велась работа в конце прошлого сезона, протестировав отельные элементы на болиде.

В прошлом году тесты и первые гонки прошли неплохо, но затем ситуация изменилась в худшую сторону. Мы научились иначе смотреть на вещи, анализировать результаты более детально, чтобы понимать, находимся ли мы на верном пути. Мы стали больше прислушиваться к мнению пилотов. Зачастую это отлично помогает», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.

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