В «Альфа Ромео» показали ещё несколько фотографий с обкатки нового болида

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала ещё несколько фотографий с обкатки нового болида, который получил индекс С39.



Официальная презентация «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, непосредственно перед началом предсезонных тестов Ф-1. Сегодня, 14 февраля, команда провела съёмочный день. Во время шейкдауна Кими Райкконен проехал 33 круга по трассе.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Ромео».

В сезоне-2020 цвета «Альфа Ромео», как и в минувшем году, будут защищать чемпион Формулы-1 2007 года 40-летний финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.