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Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида

Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида
Авто / Формула-1 0

Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира. Машина получила индекс AT01. Автомобиль представлен в бело-синей ливрее.

Напомним, это будет первый для команды сезон под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».

Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»

Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»

Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»

Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.

Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

Команда Квята показала болид AT01 — в неожиданной бело-синей гамме
Первые фотографии «Альфа Таури» AT01 и главные заявления с презентации переименованной команды — в нашем онлайне!
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