Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида

Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира. Машина получила индекс AT01. Автомобиль представлен в бело-синей ливрее.



Напомним, это будет первый для команды сезон под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».

Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»

Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.



Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.