Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида

Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира. Машина получила индекс AT01. Автомобиль представлен в бело-синей ливрее.
Напомним, это будет первый для команды сезон под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».
Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»
Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»
Фото: Пресс-служба «Альфа Таури»
Фото: Red Bull Content Pool
Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.
Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.
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