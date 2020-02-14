Тост: Квят и Гасли — самая опытная пара пилотов в истории нашей команды

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о пилотах коллектива — Пьере Гасли и Данииле Квяте.
«Стабильность важна для команды и мы многое выигрываем благодаря тому, что в нашей команде как и в прошлом году будут выступать Даниил Квят и Пьер Гасли. Фактически, к концу прошлого сезона Даниил Квят провёл больше гонок за эту команду, чем любой другой гонщик, и наш дуэт пилотов является самым опытным в истории команды.
Оба пилота очень быстры, они демонстрировали боевой дух и они всё ещё стремятся показать миру, что они могут сделать в Формуле-1. Новое имя, ты же команда — мы с нетерпением ждём начала сезона», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.
Прошлый сезон стал одним из самых успешных в истории коллектива — Гасли и Квят завоевали по одному подиуму на Гран-при Бразилии и Гран-при Германии соответственно.
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