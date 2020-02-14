Первые фотографии нового болида команды Квята «Альфа Таури» в необычной бело-синей ливрее
14 февраля итальянская команда «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо») провела официальную презентацию нового болида, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира. Машина получила индекс AT01. Автомобиль представлен в непривычной бело-синей ливрее.
Кроме того, российский пилот команды Даниил Квят представил новый шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2020. Он выполнен в красно-чёрно-белой гамме и является развитием дизайна, который Даниил использовал в 2019 году, — но с учётом нового имиджа команды.
Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля и с 26-го по 28-е, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, — с 13 по 15 марта.
Лучшие кадры с презентации — в нашей фотоподборке.
Как показали новая машину Квята: видеоповтор презентации
«Торо Россо» начинает новую жизнь — под именем «Альфа Таури». Видео с презентации — здесь.
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