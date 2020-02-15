Новая подруга Боттаса поздравила его с Днём святого Валентина

Тиффани Кромвелл, новая девушка пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, поздравила финна с Днём святого Валентина.



«Поздравляю с Днём святого Валентина этого удивительного человека, который полностью меня понимает и всегда знает, как заставить меня улыбаться. Мой приятель по приключениям, партнёр по учёбе и исследователь кофеен Валттери Боттас. Мне повезло, что я нашла тебя. Не могу дождаться всех наших приключений.



И каждому, кого это касается. Мы счастливы, и остальное неважно», — написала в «Инстаграме» Тиффани Кромвелл.

Валттери Боттас тоже опубликовал совместную фотографию с девушкой в своём «твиттере».

В ноябре Боттас объявил о разводе с женой Эмилией. 30-летний Валттери и 27-летняя Эмилия, которая выступала на Олимпиаде в составе сборной Финляндии по плаванию, поженились в сентябре 2016 года. Они встречались с 2010 года.