Новая подруга Боттаса поздравила его с Днём святого Валентина

Тиффани Кромвелл, новая девушка пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, поздравила финна с Днём святого Валентина.
«Поздравляю с Днём святого Валентина этого удивительного человека, который полностью меня понимает и всегда знает, как заставить меня улыбаться. Мой приятель по приключениям, партнёр по учёбе и исследователь кофеен Валттери Боттас. Мне повезло, что я нашла тебя. Не могу дождаться всех наших приключений.
И каждому, кого это касается. Мы счастливы, и остальное неважно», — написала в «Инстаграме» Тиффани Кромвелл.
Валттери Боттас тоже опубликовал совместную фотографию с девушкой в своём «твиттере».
В ноябре Боттас объявил о разводе с женой Эмилией. 30-летний Валттери и 27-летняя Эмилия, которая выступала на Олимпиаде в составе сборной Финляндии по плаванию, поженились в сентябре 2016 года. Они встречались с 2010 года.
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