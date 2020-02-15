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Марко: «Альфа Таури» превращается из младшей команды в сестринскую

Марко: «Альфа Таури» превращается из младшей команды в сестринскую
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийский концерн станет гораздо больше внимания уделять «Альфа Таури» после переименования команды.

«Со сменой названия и средствами, выделяемыми на продвижение, спрос явно увеличился. Сейчас происходит трансформация и превращение команды из младшей в сестринскую. Всё что разрешено и насколько позволяют возможности мы поставляем и в «Альфа Таури».

Конечно, они получат все с отставанием по времени, потому что с такими темпами развития, как у «Ред Булл», мы сами бросаем себе вызов, особенно на раннем этапе сезона. Отставание составит от трёх до шести месяцев. Эволюция «Ред Булл» будет применена на «Альфа Таури» к середине сезона, если это вообще произойдёт», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Magazin.

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