Зак Браун поддержал идею отказа команд Формулы-1 от моторхоумов
Руководитель «Макларена» Зак Браун поддержал идею отказа от моторхоумов.
«Мы всё чаще способны обойтись без временных сооружений, мы быстро ко всему адаптируемся. В Сингапуре, Мекиске, Абу-Даби и Бахрейне командам предоставляют очень удобные стационарные помещения. Думаю, в целом мы поддерживаем идею отказа от моторхоумов. Нужно понять, на что мы можем рассчитывать со стороны организаторов. На разных трассах дела обстоят по-разному. Нам нужно много места для спонсоров, инженеров, работников команды.
Если вместо моторхоумов будем использовать стационарные помещения, у нас должна быть возможность делать их под себя, чтобы было понятно, кому именно принадлежит помещение. Думаю, это вполне возможно», — приводит слова Зака Брауна RaceFans.
Росс Браун хочет, чтобы команды Формулы-1 отказались от моторхоумов
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