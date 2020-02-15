Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01. Видеозапись с первого выезда машины на трассу появилась в инстаграм-аккаунте команды.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды.
Это будет первый для команды сезон под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».
Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.
Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.
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